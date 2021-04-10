Ödüllü “Hayat Eve Sığar” Yarışması Sonuçlandı

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Hayat Eve Sığar” temasıyla düzenlenen şiir, resim ve anı yarışmasında başarı elde ederek dereceye girenler için Belediye Meclis Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe kuralları altında kısıtlı katılımla yapılan törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, öğrenci velileri ve jüri üyeleri katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE KULAK VERMELİYİZ”

Törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Alışık olmadığımız bir salgın sürecini hep beraber yaşıyoruz. Bu sürecin zor şartlarıyla herkes gibi mücadele eden çocuklarımızın ve gençlerimizin iç dünyalarındaki duygulara kulak vermek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile böyle bir yarışma düzenledik. Koronavirüs sebebiyle birbirimizle kucaklaşamasak bile; bu tip organizasyonlar sayesinde gönüllerimizin birleştiği, duygularımızı paylaştığımız bir atmosferi yakalayabilmeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

“BOL KÜLTÜRLÜ, BOL SPORLU, BOL SANATLI BİR SİLİVRİ”

Çocukların ve gençlerin yaşamında eğitime, sanata ve spora yer vermenin önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan ve 8’inci sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, müzik aleti çalabilmesi ve lisanslı sporcu olabilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri. Sizlere bol kültürlü, bol sporlu, bol sanatlı bir Silivri sunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu yolda tamamlanan hizmetlerimizde maliyet hesabı yapmıyoruz. Çünkü insana yapılan yatırım para ile ölçülemez.” dedi

Çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, “Yarışmaya katılıp ödül alan ya da alamayan tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Üç farklı yaş grubu arasında düzenlenen resim kategorisinde; birinci olan yarışmacılara 2000 liralık hediye çeki, ikincilere tablet, üçüncülere ise akıllı saat ödül olarak verildi. Çocuk, genç ve yetişkin seviyesinde geniş bir katılımla düzenlenen anı ve şiir kategorilerinde; birinci olan yarışmacılara tam altın, ikinci olanlara yarım altın, üçüncü olanlara ise çeyrek altın ödül olarak verildi. Şiir kategorisinde ikinci olarak yarım altın kazanan 81 yaşındaki Ahmet Bilgin Gürses’in ödülü rahatsızlığı nedeniyle salona gelemediği için belediye ekipleri tarafından evinde teslim edildi. Yarışmadaki eserleri puanlayarak seçici kurulda görev yapan jüri üyelerine, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan isimler şu şekilde;

Resim Yarışması;

1-4 sınıf kategorisinde; Zeynep Nisa Türkel birinci, Ayşe Mira Casiadi ikinci, Şeyma İnci Taş üçüncü oldu.

5-8 sınıf kategorisinde; Azra Memiş birinci, Sandrina Chirica ikinci, Eren Can üçüncü oldu. 9-12 sınıf kategorisinde; Dilara Akyapı birinci, Yunus Emre Göde ikinci, Yağmur Özel üçüncü oldu.

Anı Yarışması;

Buse Çetinkaya Doğan birinci, Ayşe Ergen ikinci, Özgür Mercan üçüncü oldu.

Şiir Yarışması;

Büşra Ayaz birinci, Ahmet Bilgin Gürses ikinci, Ecenaz Karakaş üçüncü oldu.

Anı ve şiir yarışmasında dereceye giren eserleri aşağıdaki linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

ANI YARIŞMASI

Buse Çetinkaya’nın eseri,

https://bit.ly/3wGwML8

Ayşe Ergen’in eseri,

https://bit.ly/3fYllIX

Özgür Mercan’ın eseri,

https://bit.ly/3d5zcv7

ŞİİR YARIŞMASI

Büşra Ayaz’ın eseri,

https://bit.ly/3uz5XGI

Ahmet Bilgin Gürses’in eseri,

https://bit.ly/2Rgh9K4

Ecenaz Karakaş’ın eseri,

https://bit.ly/3d6QwA0

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 19:23