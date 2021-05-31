Öğrenciler İçin Öğretmenlere Atık Eğitimi

Silivri Belediyesi, ilçe sakinlerini atık konusunda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün öncülüğünde; ilçede öğrenim gören öğrencilerin çevre bilincinin artırılması ve atık konusunda bilinçlendirilmesi için “Eğiticilerin Eğitim Semineri” başlıklı bir seminer düzenlendi. Zoom uygulaması üzerinden dijital olarak gerçekleşen seminere, ilk ve ortaöğretim okullarında sıfır atık projesi sorumlusu olarak görevlendirilen 60 öğretmenin yanı sıra; Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD), GCL Geri Kazanım ve Rafineri A.Ş. ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel A.Ş. firmalarından eğitimciler de katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahar Eşmen Şan’ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitim seminerinde; Silivri’de büyük bir hassasiyetle uygulanan sıfır atık projesi ile birlikte; atık gruplarından olan atık piller, elektrikli/elektronik atıklar ve bitkisel atık yağların doğru yönetimi konularında bilgilendirmeler içeren sunumlar yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da büyük önem verdiği seminerde ayrıca doğal kaynakların korunması, atık ayrıştırma ve dönüştürülebilir atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda da bilgiler verildi.