Ömer Faruk Arslantaş TÜGVA’dan istifa etti

Genç işadamı Ömer Faruk Arslantaş, istifa gerekçelerini sıralayarak “Bizler bu kutlu davanın, dünde bugün de yarın da neferi olmaya devam edeceğiz. Bu davaya hizmet için bir sıfata ihtiyacımız yok, olmadı olmayacaktır da”dedi.

Arslantaş, istifasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada;

“Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silivri ilçe yönetim kurulu ve Mali işler koordinatörlüğü görevimden işlerimin yoğunluğu, büyüklerim ile yaptığım istişare ve de gördüğüm lüzum üzerine istifamı bu gün itibari ile ilgili mercilere sundum. 3 yılı aşkın Mali işler gibi sorumluluğu ağır olan bu kutsal görevi Hz. Ömer’i kendime şiar edinerek alnımın akı ile tamamladım. Bu süre içerisindeki en büyük kazanımım Cenab-ı Allah’ın rızası ve kazandığım birbirinden değerli yol arkadaşlarım ve de anılarımdır. Bundan sonra da her zaman; samimiyetinden şüphe duymadığım dostlarıma, yol arkadaşlarıma madden ve manen yardımlarımı eksik etmeyeceğim. Yeni görev alacak ve yerime geçecek arkadaşlara da başarılar dilerim. Bu kutlu yolda yalnız değiller bilsinler isterim. Bizler bu kutlu davanın, dünde bugün de yarın da neferi olmaya devam edeceğiz. Bu davaya hizmet için bir sıfata ihtiyacımız yok, olmadı olmayacaktır da. Allah yar ve yardımcınız ve de geceniz bereketi olsun. Dualarınızda olmak ümidi ile Allah’a emanet olun”dedi.