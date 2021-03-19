"On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" yarışması sonuçlandı

"On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı resim ve kompozisyon yarışmasına katılan bütün öğrencilere katılım belgeleri ile dereceye giren öğrencilere hediyelerini İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Şube Müdürü Adnan Bozkurt, Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahat Özel tarafından verildi.

İlçe Müftüsü İsa Sağlam yaptığı konuşmada “Merhum İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY' u ve İstiklal Marşını anlamaya yönelik olan yarışmaya katılan öğrencilere, Silivri Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Okul Müdürlüklerine, öğrencileri hazırlayan öğretmenlere” teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler

1. Tuana SARI (Gazi İmam-Hatip Ortaokulu)

2. Melike GÜRDAL (Yunus Emre İmam-Hatip Ortaokulu)

3. Ecrin TUNÇ (Değirmenköy Atatürk Ortaokulu)

KOMPOZİSYON DALINDA;

1. Sudenaz ÇALIŞKAN (Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2. Asude ÇORAKLI (Silivri Kız İmam-Hatip Lisesi)

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 12:01