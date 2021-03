“Onların Mutluluğu İçin Çalışıyoruz”

Silivri Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Alibey Spor Salonunda masa tenisi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte down sendromlu özel çocuklarla bir araya gelerek masa tenisi antrenmanı yapan Başkan Yılmaz, “Pandemi sürecinde evlerinde olan özel çocuklarımız ve kardeşlerimizle sosyal bir etkinlikte bir araya geldik. Onların gözlerindeki hayat enerjisi, başarı arzusu ve yüzlerindeki mutluluk bizlere güç veriyor. Varlıklarıyla bu dünyaya samimiyet, mutluluk ve güzellik katan yavrularımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Farkındalık günü vesilesi ile down sendromlu çocuklarımıza, kardeşlerimize ve ailelerine sevgilerimi sunuyorum. Her zaman onların yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yılmaz’ın özel bireylerle sohbet edip masa tenisi maçı yapmasının ardından günün anısına çektirilen fotoğrafla etkinlik sona erdi.