Öpçin’den esnafa nefes aldıran müjde: Kredi borçları ertelendi

Silivri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, esnaf ile sanatkarların 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borç ödemelerinin ertelendiğini ve yeni kredi imkanı doğduğunu ifade etti ve “Esnaflarımız bu yeni karar kapsamında durumlarını değerlendirerek kredi ödemelerini ertelemeyi uygun gördükleri takdirde Kredi Kefalet Kooperatifine başvurabilirler. Dilerim ki bu salgın sürecini bir an önce sağlıklı bir şekilde tamamlarız ve tüm vatandaşlarımız işlerini huzur içinde devam esinler” dedi.

Bu düzenlemeden yararlanmak için esnaf ve sanatkarların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname vermesi gerekiyor.

KARARIN KAPSAMI

Esnaf ve sanatkarlara biraz da olsa rahat nefes aldıracak erteleme kararının kapsamı şöyle: “Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

YENİ KREDİ ALABİLECEK

Borçları ertelenmiş esnafa talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

FAİZ VE VERGİ EKLENECEK

Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

Hesaplanacak faiz, banka ve sigorta muamele vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.”

Hürhaber