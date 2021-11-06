Ortaköy’de Açılış Coşkusu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz” anlayışıyla mahallelerde hayata geçirilen projelere bir yenisi daha eklendi. Ortaköy Mahallesi’nde hayırsever Eriş ailesi işbirliği ile yapımı tamamlanan Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Hem üreticilerin ürünlerini rahatlıkla satabildiği hem de vatandaşların alışverişlerini konforlu bir şekilde yapabildiği alanda ayrıca nişan, kına, düğün ve asker eğlencesi gibi sosyal etkinlikler de düzenlenebilecek. Diğer yandan ailelerin ve çocukların hoş vakit geçirebileceği sosyal alanlar, çocuk oyun parkı ve spor alanları da projede yer alıyor.

6.500 metrekare alanda inşa edilen proje, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, hayırsever iş insanları Cevat Eriş ve İsmail Eriş, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılımıyla hizmete açıldı.

MUHTAR GÜLAN: “MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende açılış konuşması yapan Ortaköy Mahalle Muhtarı Ferhan Gülan, “Bu topraklarda yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artıracak, refah seviyesini yükseltecek, yeni bir projeyi Eriş Yem Sanayi Başkanı Sayın Cevat Eriş ve Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çok değerli katkılarıyla hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız bu sayede burada hava koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecekler. Kapalı pazarımızda esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken, hemşehrilerimiz de huzur içerisinde alışverişlerini yapacaklar. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile birlikte yaptığımız tüm çalışmalarda, önceliği insana verdik. Halka dokunan, pozitif katkılar sunan projeler üretmeye çalıştık. Bu vesile ile Ortaköy Mahalle sakinleri ve esnafımız adına emeği geçen, katkılar sunan Eriş Yem Sanayi’ne ve Silivri Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

GÖREN: “DOLU DOLU BİR ETKİNLİK ALANI”

Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Yasin Gören ise konuşmasında, “Önce insan, önce hizmet anlayışıyla, hizmetin ve asli görevin tatili yoktur diyerek başta belediye başkanımız olmak üzere göreve geldiğimiz günden buyana gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kendilerinin onayı ve gayretleri ile belediyemize ait olan ve atıl durumda bulunan bu alan, pazar yeri, Cuma namazı kılma alanı, asker gecesi, kına gecesi ve düğünlerimizin yapılabileceği ve hemen alt tarafında da ailelerimizin huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği yeşil alan, çocuklarımız için park alanı ve spor alanları olmak üzere dolu dolu bir etkinlik alanı haline getirilmiştir. Mahallemize ve Silivri’mize kazandırdıkları bu proje ile çok değerli başkanım Volkan Yılmaz Bey’e, bağışçı ailemiz Cevat Eriş ve İsmail Eriş beyler başta olmak üzere, Mahalle Muhtarımız Ferhan Gülan’a, Yalçın Güzdemir ağabeyimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’Yİ BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA YÖNETİYORUZ”

Hayırsever Cevat Eriş'in hayırlı olsun dileklerinden sonra kürsüye gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Silivri sadece çarşı meydanından, sahilden ibaret değildir. Ortaköy var, Gümüşyaka var, Danamandıra var, Seymen var, Kurfallı var. Hiç kimseyi ayırt etmeden bütüncül bir anlayışla Silivri’ye hizmet etmek durumundayız. Onun için bugün Ortaköy’e kazandırdığımız çok amaçlı etkinlik alanının, parkın, spor tesislerinin, kapalı pazar yerinin, birçok etkinliğin yapılabileceği alanımızın açılışındayız. Bunları yapmak, hayata geçirmek, konuşmaktan çok daha zordur. Bu hizmetleri yapabilme noktasında bizlere güç veren Eriş Yem ailesine, Cevat Eriş Bey’e, Ali ve İsmail Eriş Beyefendi’ye, Silivri’de Ortaköy’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Biz Silivri’de iş, aş, istihdam oluşturan bütün sanayicilerimizin yanındayız. Onlara yokuş değil iniş olmak zorundayız. Bu hayırlar, hasenatlar hem nasip, hem de gönül işi. Gönlü güzel insanların Allah sayısını artırsın.” dedi.

“MUSTAFA SALMAN’A RAHMET DİLİYORUM”

Ortaköy’e yapılacak Huzurevi Projesinde bağışçı olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mustafa Salman’ı da anan Başkan Yılmaz, “Açılışını yaptığımız etkinlik alanının hemen arkasında, daha önceki Belediye Başkanımız Sayın Erdinç Tabak tarafından kaba inşaatı bitirilen bir binamız var. Bu binamızı da belediyemizin işleteceği bir huzurevi yapmayı planlamıştık. Bağışçısı hazırdı; Mustafa Salman ağabeyimiz. Protokolü ve anlaşmayı da yapmıştık. Lakin Mustafa Salman ağabeyimiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“ORTAKÖY’E HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında Ortaköy Mahallesi’ne yapılan hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, “Çok amaçlı etkinlik alanımızda pazarlarımız kurulacak, düğün, dernek, kına gecesi, asker eğlencesi, Cuma, bayram namazları kılınacak. Hemen alt tarafında yaklaşık 2.000 metrekare alanda Ortaköy için Millet Parkı diyelim; hanımefendilerin güzel vakit geçirebileceği, çocuklarımızın spor yapabileceği, ücretsiz internet erişiminin olacağı bir alanımız olacak. Biz Ortaköy’e, Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 7/24 aşk ile yorulmadan çalışacağız. Ortaköy’de hükümetimiz ile yürüttüğümüz faaliyetler de var, İBB ile de. İSKİ’nin Ortaköy’de yapması gereken atık su faaliyetleri var. O yüzden merkezdeki bozuk yollara girmekte şuan bekliyoruz. Atık su faaliyetleri bittiğinde bozuk olan yollarımızın da asfaltlamasını yapacağız. Depremde hasar gören Sezin Öztaş okulumuz vardı. Çok kısa bir sürede yıkımı gerçekleşti. Şubat ayı içerisinde bu okulumuz eğitim-öğretime açılması hedefleniyor. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Ortaköy stadımız çok kötü durumda ama amatör maçların oynanacağı ikinci bir stat olmadığı için Silivri’mizde, Ortaköy Stadımızdaki çalışmalara başlayamıyorduk. Değirmenköy Stadımız bittiğinde ve maçlar orada oynanmaya başlandığında, Ortaköy’deki stadın çehresini tepeden tırnağa yenileyerek örnek bir stat haline getireceğimizin müjdesini gençlerimize veriyorum. Ortaköy’de faaliyet gösteren sanayicilerimizin kesintisiz üretim yapabilmesi için Silivri Belediyesi olarak TEİAŞ ile görüştük. Hiç üzerimize vazife değilken, seyyar bir trafoyu altyapısını biz üstyapısını TEİAŞ yapıp sanayicilerimizin elektrik sorununu çözdük. Mahallemizde sosyal yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle buruk da olsa Börek Festivalimizi gerçekleştirdik.” diyerek, Ortaköy Kapalı Pazar ve Etkinlik alanının hayırlı olmasını diledi.

KAYMAKAM TOĞAN: “ORTAKÖY MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugün burada açılışını yaptığımız tesis, önemli bir hizmet. Kent estetiğinin, kent planlamasının bir gereği. Bu alanın mahallemize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Silivri, İstanbul’un ikinci büyük ilçesi durumunda. Bu anlamda belediye hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin yapılması, her yere yetişmesi kolay işler değil. Belediyemizin hayırseverlerle yakaladığı sinerjiyi çok kıymetli buluyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanı’nın Ortaköy Mahallemize ve Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunan Cevat Eriş ve İsmail Eriş’e Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi verildi. Tören, protokol üyeleriyle kurdele kesimi, börek ve çeşitli ikramlar ile devam etti. Yenilenen basketbol sahasında Ortaköylü gençler maç yaptı. Müsabakanın ilk atışını Kaymakam Toğan gerçekleştirdi.