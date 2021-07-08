Partal'dan teşekkür tweet'i

Silivri Kaymakamı Ali Partal, belediye meclisinin kendisine Fahri Hemşehrilik Beraatı verilmesiyle ilgili kararı sonrasında Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajla teşekkür etti.

Partal'ın teşekkür mesajı şu şekilde:

"Silivri Belediye Başkanı @BBvolkanyilmaz ve Belediye Meclisi Grup Başkanlarının teklifi ile Belediye Meclisi Kararı ile “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” tarafıma tevci edilmiştir. Bu payeyi her zaman şeref ve gurur ile taşıyacağım. Hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım."