Pazar gününe dikkat! Kesinti 7 saat sürecek

19 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
SİLİVRİ MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MEHMET SİLİVRİLİ, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL sk 12:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KIZIL, MÜMİN ARK, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
20 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
21 TEMMUZ SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.