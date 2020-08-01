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Plajda sosyal mesafe unutuldu

Silivri Kumluk mevkiinde bulunan halk plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, günübirlikçilerin çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmaması dikkat çekti.

Silivri Mimarsinan mahallesi Kumluk mevkiinde bulunan Kumluk Plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı.Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye'nin plajlarında yaptığı analiz sonuçlarına göre İstanbul’un “Mükemmel” plajları arasında gösterilen ve günübirlik tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Kumluk plajında, 'İğne atılsa yere düşmez' deyimi gerçek oldu.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takmaması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan Silivri Belediyesi ekipleri, sahile çektikleri kırmızı şerit, 1,5 metre arayla sosyal mesafe şartlarını oluşturacak özel alanlar belirlemesine rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 21:34
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YORUMLAR
suat
suat - 5 saat Önce

nerde amele keko varsa hepsi orda zaten

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