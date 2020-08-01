Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Öte yandan tatilcilerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymayıp, maske takmaması dikkat çekti. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan Silivri Belediyesi ekipleri, sahile çektikleri kırmızı şerit, 1,5 metre arayla sosyal mesafe şartlarını oluşturacak özel alanlar belirlemesine rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu.Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 21:34
Plajda sosyal mesafe unutuldu
Silivri Kumluk mevkiinde bulunan halk plajı, Kurban Bayramı tatilinde, her bayram olduğu gibi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Plajda, günübirlikçilerin çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmaması dikkat çekti.
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YORUMLAR
nerde amele keko varsa hepsi orda zaten