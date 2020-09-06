Rizelilerden Kızılay’a Kan Desteği

Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Silivri sahilinde Kızılay tarafından kurulan Kan bağışı merkezinde kan bağışında bulundu.

Kan bağışı sonrası konuşan Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, maalesef kan stoklarının minimum seviyeye indiğine tanık oluyoruz. Bunun için, zor günleri daima birlik, beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla aşan bir millet olarak, tüm vatandaşlarımızı kan bağışına destek vermeye çağırıyoruz. Biz, Rizeliler Derneği olarak, vatanımız için gerektiğinde hem kanımızı hem de canımızı vermeye hazırız “dedi.