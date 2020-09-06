Rizelilerden Kızılay’a Kan Desteği

Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Silivri sahilinde Kızılay tarafından kurulan Kan bağışı merkezinde kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ının “artan hava sıcakları ve Covid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyacımız var” çağrısına kulak veren Silivri Rizeliler Derneği yöneticileri kan bağışında bulundu.
Silivri Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Abdullah Azder, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Silivri sahilinde Kızılay tarafından kurulan Kan bağışı merkezinde kan bağışında bulundu.