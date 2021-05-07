Roman Vatandaşlara Hıdırellez Sürprizi

Silivri Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle coşkulu kutlamaların yapılamadığı Hıdırellez’de Roman vatandaşları unutmadı. Kültürümüzün önemli bir parçası olan Hıdrellez’i en renkli şekilde kutlayan Roman’ları, yaşadıkları mahallelerde ziyaret eden Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Hıdırellez’ini ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Büyük bir neşeyle karşılanan ekipler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tebriklerini de ileterek; vatandaşlara hem alışveriş kartı hediye etti hem de şeker ikramında bulundu. Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bu günde, Silivri Belediyesinin kendilerini yalnız bırakmamasını büyük bir memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.