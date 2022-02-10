Saatlerce konuşalım mı?

SAATLERCE KONUŞALIM MI?

Saat, bize zamanı göstermenin yanı sıra aynı zamanda duygusal bağ kurduğumuz özel bir üründür aslında. Çünkü bir saati aldığımızda yalnızca onunla saati öğrenmeyiz onunla ilgilenir, ona zaman ayırır ve gerçekten onu severiz. Tarzımızı öne çıkaran, bizi tamamlayan özel bir aksesuardır saat…

Herkes çok iyi bilir ki, bazen bir saatlik süre insana ömür gibi uzun gelirken, bazen de göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider…

Bir çift samimi gözle,gerçek bir sevgiyle sevgiliye hediye edilen,Çizilmelere son derece dayanıklı Safir kristalden imal edilmiş Safir kristal camlı,çelik dayanıklılığında,rakamları pırlanta ile yazılmış, bir saati hangi sevgili istemez?

Sevdiklerimizin Tarzını öne çıkaran,onları tamamlayan özel bir hediye almak isteyenlerin adresi….

Bu sevgililer gününe özel,özel fiyatlarla sadece VEGA AVM(Eski kipa)

“H&Z SAAT”Silivri’de en yeni ve şık saat modelleri ile tarzınızı yansıtması için sizleri bekliyor …

Sevginizi Sevdiğinize Söylemek için Saatinizi kurun ve;

Tam da bu saatlerde aklıma geliyorsun, bunu hangi saatte okursan oku...

Notuyla Hediye edin derim….

Sevgi ve Güzel Saatli Zamanlarda kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 16:16