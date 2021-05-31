SAK, Akreditasyon Sistemi Eğitimlerini Tamamladı

Silivri Belediyesi doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve afet sonrasına hazırlık için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ekipleri, AFAD Akreditasyon Sistemi Eğitimlerinin 3 aşamasını da tamamladı. 1. seviye hafif arama kurtarma, 2. seviye kentsel arama kurtarma, 3. seviyede ise yüksekten ve derinden arama kurtarma derslerinin yer aldığı eğitimler AFAD Yeşilköy Eğitim Alanı’nda gerçekleştirildi. 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan eğitimlerde sağlık personeli, KBRN uzmanı ve teknik personeller olmak üzere toplam 20 ekip üyesi yer aldı. Eğitimlere, SAK’ın tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı ile birlikte K9 arama kurtarma köpeği “Bek” de dâhil edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gayretli çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti. Eğitimler sayesinde akreditasyon başvurusu yapmaya hak kazanan SAK ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında artık resmi olarak görev yapabilecek ve ihtiyaç duyulması durumunda yurtdışına çıkış yapabilecek.