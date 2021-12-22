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SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı

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Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD tarafından Tekirdağ’da düzenlenen tatbikat programına katıldı. Tatbikatta olası bir depremde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra koordinasyon, sevk ve idare üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (SAK), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Tekirdağ’da düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldı. 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında icra edilen tatbikatta Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre afet ve acil durumlarda faaliyet göstermek üzere AFAD’a akredite edilen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 600 personel yer aldı. Gece ve gündüz olmak üzere iki etaba ayrılan tatbikatta olası bir depremde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra koordinasyon, sevk ve idare üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.   

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