SAK Ekipleri Birinci Aşama Eğitimini Tamamladı

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında Yeşilköy Eğitim Merkezinde katıldıkları eğitimin birinci aşamasını başarıyla tamamlayıp belgelerini aldı.

SAK ekipleri, eğitimlerinin birinci aşamasında afet çeşitleri, arama kurtarmada teçhizat kullanımı, ekipman kontrol eğitimi, afet bölgesi koordinasyon eğitimi, beton kaldırma ve delme gibi temel eğitimden geçti. 20 kişiden oluşan ekip, AFAD tarafından üç aşamalı olarak verilecek eğitimi tamamladıklarında Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde profesyonel olarak arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek.

BAŞKAN YILMAZ EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Eğitimlerinin birinci aşamasını tamamlayıp belgelerini alan SAK ekiplerini tebrik eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda deprem, heyelan ve sel gibi afetlere maruz kalan ilçemizi bu afetlere karşı hazır hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en önemli aşamalarından bir olan Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz SAK ekibimiz, temel seviyede afet bilinci eğitimleri vermeye başladı. Diğer yandan yetkinlik açısından da eğitim almaya devam ediyoruz. Personelimiz aldıkları eğitimlerle profesyonel olarak arama kurtarma çalışmalarına katılabilecekleri gibi ilçemizde kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa eğitim verebilecekler. AFAD tarafından verilen eğitim programları hizmet kalitemizin yanı sıra yetkinlik ve uygunluk açısından önemsediğimiz bir süreç. Tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi. Başkan Yılmaz, İçişleri Bakanlığının 2021 yılını “Afet Eğitim Yılı” ilan ettiğinin altını çizerek, Silivri’de afet bilinci eğitimlerine hız verdiklerini söyledi.