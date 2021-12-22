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SAK ekiplerinden 15 bin öğrenciye afet bilinci ve farkındalık eğitimi

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Silivri’de eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine devam eden Silivri Arama Kurtarma ekibi, şu ana kadar 38 okulda yaklaşık 15.000 öğrenciye afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgiler verdi.

SAK ekiplerinden 15 bin öğrenciye afet bilinci ve farkındalık eğitimi

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi, afetlerin yarattığı olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında; Silivri’de bulunan 38 okulda yaklaşık 15.000 öğrenciye deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ gibi afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgiler verildi. Afet Koordinasyon Sorumlusu Uğur Tozlu öncülüğünde, eğitici eğitmenlik belgesine sahip 17 SAK personeli tarafından verilen eğitimler ile öğrencilerin afetlere karşı daha da bilinçli hale getirilmesi ve afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

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