Samsunlular 'kan' verdi

Kızılay ve Samsunlular Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği kan bağışı kampanyası, hafta sonu uğur mumcu meydanında gerçekleştirildi. 16 Ocak(dün) Cumartesi sabah saatlerinde başlayan kan verme organizasyonu tüm gün devam etti. Dernek Başkanı Bilhan Ahçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin tam kadro hazır bulunduğu kan verme işlemlerine Silivri Kızılay Şube Sorumlusu Yunus Emre Kılıç, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Çanta Karadenizliler Derneği Başkanı Fatih Erboy, Rizeliler Dernek Başkanı Sinan Abdullah Azder, İş İnsanı Şemsettin Sütçü, İş İnsanı Salih Usta, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Karakaş’ın yan sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.







Silivri Samsunlular Dernek Başkanı Bilhan Ahçıoğlu,katılım sağlayan vatandaşlarla birlikte kan veren herkese teşekkür ettiğini belirterek şunları ifade etti:“Kızılay ile birlikte organize ettiğimiz bu anlamlı organizasyonumuz çok güzel bir sonuçlar neticelendi. Sabah erken saatlerde başladığımız kan verme işlemlerimiz, akşama kadar yoğun bir katılımda devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sağ olsun eş dost herkes programımıza iştirak etti. Akşam olduğunda 94 kan bağışı. 11 plazma bağışı toplandığını öğrenince hepimiz çok mutlu olduk. Esenyurt gibi büyük bir ilçede 80 ünite kan bağışının toplandığı yapıldığı yerde Silivri’de bu rakamlar inanın çok güzel. Başta Kızılay Silivri Şube Sorumlusu sevgili kardeşim Yunus Emre Kılıç olmak üzere; yönetim kurulumuz ve değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah verilen bağışlarla birçok insan hayat bulacak. Umarım bu organizasyonumuz ilçemizde bulunan diğer STK’lara da örnek olur ve devamı artarak gelir” dedi.