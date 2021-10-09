Saniye-İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii İbadete Açıldı

Alipaşa Mahallesi’nde bulunan sanayi bölgesinde inşa edilen Saniye - İlyas Kancıoğlu Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören yapılan konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından caminin kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Hayırseverlerin katkılarıyla Silivri’ye kazandırılan cami, aynı anda 1.700 kişinin ibadet edeceği bir şekilde tasarlanırken; bünyesinde şadırvan, imam lojmanı, spor tesisi, 50 yataklı hafızlık ve Kuran Kursu’nu da barındırıyor.

Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Emniyet Müdür Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Talat Deniz, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SÖYLET: “BU GÜZEL ESER GÜZEL İNSANLARIMIZIN DESTEĞİYLE HAYAT BULDU”

Törenin açılış konuşmasını yapan cami derneği başkanı Mesut Söylet, “Bugün bizi burada toplayan, bu değerli yapıların hizmete açılmasını sağlayan ve bizlere hizmetkâr olabilmeyi lütfeden rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Rabbimiz bu güzel topluluğu huzurunda topladığı zaman da inşallah cennetinin en müstesna köşesi ile ödüllendirir. Bu güzel eser güzel kalpli insanlarımızın desteğiyle hayat buldu. Camimizin bulunduğu bu alan toprak ve inşaat atıklarının döküldüğü metruk bir yerdi. Öncelikle, bu alanı temizleyerek inşaat çalışmalarına başlamamıza imkân sağlayan Silivri Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Başta ‘Başın sıkıştığında bana daima haber ver’ diyen Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz olmak üzere camimizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

SAĞLAM: “CAMİLERDE GÖNÜLLER İMAR EDİLDİKÇE YERYÜZÜ DE İMAR EDİLİR”

Söylet’in ardından konuşan Silivri Müftüsü İsa Sağlam, “Yapımı tamamlanan camimiz bölgedeki önemli bir eksikliği gidermiş oldu. Camiler Müslüman toplumlar için önemli yerlerdir. Camiler gönülleri imar etmek için inşa edilen mabetlerdir. Camilerde gönüller imar edildikçe yeryüzü de imar edilir. Yapımı tamamlanan camimiz içinde bulunan hafızlık yatılı Kuran Kursu ile Silivri’de bizlere bir ilki de yaşatmış oluyor. Camimizin yapımına öncülük ederek gece gündüz demeden tamamlanmasını sağlayan SİAD Başkanı Mesut Söylet’e, yine aynı şekilde camimizin yapımına destek olan Sayın Ali Kancıoğlu’na, cami hizmetlerine desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve caminin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “CAMİMİZ ECDADIMIZA YAKIŞAN BİR ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ”

İsa Sağlam’ın ardından kürsüye gelen Başkan Yılmaz, “Bu mabedin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Camimiz bize yakışan, ecdadımıza yakışan, estetiği yüksek bir şekilde inşa edildi. Camiye girerken ilk dikkatimi çeken avluda bir hafızlık ve Kuran Kursu ile birlikte bir spor alanının buraya yapılmış olmasıydı. Ben birçok cami gezdim ama içerisinde gençlerin, çocukların spor yapabileceği veya oyunlar oynayabileceği bir cami görmedim. Saniye-İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camiinin yapımına gerek duasıyla, gerek maddi katkılarıyla destek olan tüm hayırsever insanlarımıza Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.” diye konuştu.

TOĞAN: “CAMİMİZ BİR KÜLLİYE HAVASINDA TASARLANMIŞ”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Camiler hayatımızın her sürecinde en kıymetli, en değerli vakitlerimizi geçirdiğimiz, ibadet ettiğimiz çok kıymetli mekânlardır. Bugün de böylesine güzel bir caminin açılışında sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İçerisinde hafızlık ve yatılı Kuran Kursu, bir spor tesisini barındıran camimiz; israftan kaçınılmış, gayet estetik, kültürümüzün, geleneksel mimarimizin detaylarını da içeren çok nezih bir eser olmuş ve adeta bir külliye havasında tasarlanmış. Ben ilk günden beri bu caminin yapımına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, camimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından kurdele kesiminin gerçekleştirildiği tören, yapılan ikramlar ile sona erdi.