Çekilişten 12 gün geçmesine rağmen talihliden hala bir haber çıkmadığını belirten Şanslı bayi Atilla Aydın; “Şu ana kadar hala bir haber çıkmadı. Doğal olarak merak eden ilçe halkı bize gelip soruyorlar. İnşallah gerçek anlamda ihtiyaç sahibi birisine çıkmıştır” dedi. Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 08:12
Sayısal Loto talihlisi ortada yok!
Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen 27 Mayıs Sayısal loto çekilişinde 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi henüz ortada yok.
Çekilişten 12 gün geçmesine rağmen talihliden hala bir haber çıkmadığını belirten Şanslı bayi Atilla Aydın; “Şu ana kadar hala bir haber çıkmadı. Doğal olarak merak eden ilçe halkı bize gelip soruyorlar. İnşallah gerçek anlamda ihtiyaç sahibi birisine çıkmıştır” dedi. Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 08:12
YORUM EKLE