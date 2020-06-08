Sayısal Loto talihlisi ortada yok!

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 08:12

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 27 Mayıs 2020 Çarşamba akşamı Sayısal Loto çekilişi ile sona ermiş ve talih kulu Silivri’ye konmuştu. Çekiliş sonunda 03/08/13/15/38 ve 41 şanslı numarayı bilen talihlinin kuponu Silivri’de bulunan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Atilla Aydın’a ait bayiden yatırdığı öğrenilmişti. İlçe genelinde ikramiye isabet eden kuponun sahibi merak konusu oldu.Çekilişten 12 gün geçmesine rağmen talihliden hala bir haber çıkmadığını belirten Şanslı bayi Atilla Aydın; “Şu ana kadar hala bir haber çıkmadı. Doğal olarak merak eden ilçe halkı bize gelip soruyorlar. İnşallah gerçek anlamda ihtiyaç sahibi birisine çıkmıştır” dedi.