Sebahattin Öpçin yeniden başkan

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2018-2019-2020 dönemi Genel Kurul Toplantısı Garden Et Lokantası'nda düzenledi. Mevcut Başkan Sebahattin Öpçin’in tek aday olduğu kongrede, Başkan Öpçin katılım gösteren 570 üyenin tamamının oyunu alarak Oy birliği ile yeniden başkan seçildi.