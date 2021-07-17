banner4358

Sebahattin Öpçin yeniden başkan

banner4243

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2018-2019-2020 dönemi Genel Kurul Toplantısı Garden Et Lokantası'nda düzenledi. Mevcut Başkan Sebahattin Öpçin’in tek aday olduğu kongrede, Başkan Öpçin katılım gösteren 570 üyenin tamamının oyunu alarak Oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Sebahattin Öpçin yeniden başkan
banner3909

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurula MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan yönetimleri ile birlikte iştirak ettiler.

YÖNETİM LİSTESİ

3 yıllığına seçilen Kooperatif Başkan ve yönetim listesi şu şekilde:

Bölge Birliği Temsilcileri (Asil Üyeler)

1.Sebahattin Öpçin

2.Şenoğlu Türkyılmaz

3.Gençay Kurd

4.Ramazan Özmert

Bölge Birliği Temsilcileri (Yedek Üyeler)

1.Ender Okan

2.Ceyhun Karabiber

3.Olcay Özen

4.Oktay Yaz

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 00:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram...
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram...
  1. GENEL

banner3552

banner4322

banner3841