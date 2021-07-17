Sebahattin Öpçin yeniden başkan

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurula MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan yönetimleri ile birlikte iştirak ettiler.
YÖNETİM LİSTESİ
3 yıllığına seçilen Kooperatif Başkan ve yönetim listesi şu şekilde:
Bölge Birliği Temsilcileri (Asil Üyeler)
1.Sebahattin Öpçin
2.Şenoğlu Türkyılmaz
4.Ramazan Özmert
Bölge Birliği Temsilcileri (Yedek Üyeler)
1.Ender Okan
2.Ceyhun Karabiber
3.Olcay Özen
4.Oktay YazGüncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 00:16