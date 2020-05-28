Serçe Sokak Oyun Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çocuklara yönelik bakımlı, eğlenceli ve geniş yeşil alana sahip oyun parkları için başlattığı çalışmalar kesintisiz devam ediyor. İlçenin dört bir yanındaki çocuk parkları elden geçirilerek bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, parkı olmayan mahallelere de yeni parklar kazandırılıyor. Bu kapsamda Alibey Mahallesi Serçe Sokak’ta bulunan eski ve bakımsız çocuk parkı baştan aşağı yenilendi. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle sokağa çıkışlarına kısıtlama getirilen miniklerin izin gününe hazır edilen çocuk parkı doldu taştı. Oyun grupları, spor aletleri ve basket sahası ile yepyeni bir görünüme kavuşan çocuk parkında, minikler aileleri ile keyifli vakit geçirdi.

BAŞKAN YILMAZ: “YENİLERİNİ YAPACAĞIZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çocuk parklarıyla ilgili eksiklerin giderileceğini söyleyerek, “Kıymetli hemşehrilerimiz ve güzel yavrularımız en güzel parklara ve oyun alanlarına layık. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin genelini kapsayan bir atılım başlattık ve tespitlerimizin çoğunu yaptık. Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu eksiği de gidererek ortadan kaldırmış olacağız.” dedi.