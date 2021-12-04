Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı “Sevgi varsa, engel yoktur” sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ilçe genelinde faaliyet gösteren Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Silivri Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu, Silivri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İBB ÖZGEM Silivri Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi, Silivri Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Silivri Özel Artı Bir Renk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.