“Seymen’de Ihlamur Kokusu Yerine Çöp Gazı Koklayın O Zaman Anlarsınız”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının 3. Oturumunda, 2020 yılı faaliyet raporu görüşmeleri esnasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kentin katı atık yükünü çeken kıyı ilçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, İstanbul’un dertlerinin ortaklık bilinciyle çözülmesi gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, bu olumsuz durumlara maruz kalan ilçelerin hizmetler noktasında pozitif ayrımcılık görmesi gerektiğini, ancak İBB yönetiminden bunu göremediklerini vurguladı.

“İSTANBUL’UN YÜKÜNÜ ÇEKEN İLÇELERE POZİTİF AYRIM YAPILMALI”

İstanbul’un atık yükünü çeken ilçelerin pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “İBB, katı atık depolama ve hafriyat gibi şehrin dokusuna, çevresine, doğasına zarar veren yatırımları şehrin kıyısında, çeperinde gördüğü bölgelerin sırtına yüklüyor. Ortak tasa, ortak sevinç görüşünden hareketle; bizler de İstanbul’un çöpünün ve hafriyatının İstanbul sınırlarında bir yere dökülmesi gerektiğinin farkındayız. Devletler, belediyeler; bu şekilde çevreyi, doğayı etkileyecek faaliyetlerde tabii ki bulunabilirler. Peki, bu kötü unsurlardan etkilenen köyler ne olacak? Seymen’de bir ıhlamur ağacının altında, ıhlamur yapraklarını değil de katı atık deposundaki çöp gazını koklarsanız, işte o zaman ne dediğimi anlarsınız. Bu tesisler sebebiyle negatif etki altındaki köylerin ve yerleşim birimlerinin pozitif hizmet ayrıcalığına tabi tutulması gerekiyor. Ben İSTAÇ’A, Enerji A.Ş’ye ve İBB yönetimine açık çağrı yaparak negatif yük verilen bölgelere hizmet getirilmesi gerektiğini söyledim. Çeltik ve Büyükçavuşlu köylerimizde ortaklaşa olarak; altyapısını bizim üst yapısını İBB’nin yaptığı iki mini halı saha inşa ettik. Bu konuda gösterdikleri destek için hem İBB’ye hem de Enerji A.Ş’ye teşekkür ediyorum. Ancak Seymen’de bulunan katı atık arıtma tesisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak üzere yapılan bu gibi çalışmaları diğer köylerimizde de görmemiz gerekiyor. İstanbul’un kahrını ve yükünü çeken Silivri, Şile, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinin bu yönde pozitif hizmet ayrımcılığı görmediğini burada, İstanbulluların huzurunda söylemek istiyorum.” diye konuştu.