SİAD “Biz de varız” dedi

Silivri Sanayici ve İş adamları Derneği yönetim kurulu üyeleri, Hakan Kocabaş başkanlığında ilçede göreve yeni başlayan protokol üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

SİAD yönetimi, ilçe Kaymakamı Tolga Toğan’a sel ve yangın bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlatılan “Ben de varım” kampanyasına destek dekontunu takdim etti. SİAD üyeleri sırasıyla Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz ve Silivri Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Soner Oflazoğlu’nu da ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.