Silivri 19 Mayıs Meydanı’ndan Zafere Yürüyor

Silivri Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında geniş katılımlı bir zafer yürüyüşü düzenliyor. 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da 19 Mayıs Meydanı Kaymakamlık Binası arkasından başlayacak olan coşkulu yürüyüşe tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “30 Ağustos; tam 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve milletimizin ebedi bağımsızlığını tekrar kazandığı tarihi bir zaferdir. Şu iyi bilinmelidir ki; Türk milleti bu topraklardaki varlığını her şeye rağmen birlik ve beraberlik içinde ilelebet sürdürecektir. Ben bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceğimiz yürüyüşümüze Silivri’de yaşayan tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.

19 Mayıs Meydanı Kaymakamlık Binası arkasından başlayan Zafer Yürüyüşüne, dünyanın en eski askeri bandoları arasında yer alan mehter takımı da eşlik edecek. Yürüyüş, Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda son bulacak.