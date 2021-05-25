Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Kararnameye göre Silivri Adliyesi’nde görev yapmakta olan beş Cumhuriyet savcısı ile dört Hakimin Türkiye’deki çeşitli adliyelere tayini çıkarken yine aynı kararname kapsamında Türkiye’nin çeşitli adliyelerinde görev yapan altı Cumhuriyet savcısı ile dört Hakim de Silivri Adliyesi’ne tayin edildi.

Kararnameye göre tayin olan ve atamaları Silivri’ye olan Hakim ve Savcılar şöyle

Adem KÜÇÜK Soma Cumhuriyet Başsavcılığına, Engin DENİZ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Cennet AKDAĞ BAYRAK Bakırköy Hâkimliğine, Merve Asena COŞKUN Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Muharrem Cihat GÜLAL Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Erkut ÖZÇELİK Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Hande YILDIZ Ankara Hâkimliğine, Cenk GÜRCAN Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Selma ASLANCAN Silivri Hâkimliğine, Oğuzhan AŞAN Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Burhan BIÇKI Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Ahmet EROL Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Cahide Firdevs GÜLEÇ SÖYLEMEZ Silivri Hâkimliğine, Ayşe ÖZİL Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Mehmet Fatih SİNÇE Silivri Hâkimliğine, Emine YILDIZ OCAK Silivri Hâkimliğine, Sinan GARGACIOĞLU Ferizli Cumhuriyet Savcılığına, Hikmet Uğur ÜNAL Van Hâkimliğine