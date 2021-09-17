Silivri Afet Tatbikatına Hazırlanıyor

AFAD başkanlığınca 19-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan 2021 yılı Ulusal Düzey TAMP tatbikatı öncesi Silivri Kaymakamlığı tarafından ‘Silivri İlçe Afet ve Acil Durum Müdahale Planı ve Tatbikat Toplantısı’ düzenlendi. Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan, ilçe afet kurulunda yer alan daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda Silivri Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu tarafından tatbikat öncesi hazırlıkları içeren bir sunum yapıldı. Tozlu, katılımcılara sahada çalışma yapacak yerel düzey çalışma gruplarından arama ve kurtarma, tahliye, yerleştirme ve planlama, barınma, lojistik, güvenlik ve trafik, sağlık ve beslenme çalışma gruplarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

AKKAN: “ŞEHRİMİZİ RİSK UNSURLARINI DİKKATE ALARAK PLANLIYORUZ”

Yapılan sunumun ardından konuşan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, Silivri Belediyesi tarafından alınan önlemler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2019 yılının dönüm noktası olduğunu belirten Akkan, “Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla ilk iş olarak şehrimizdeki riskli binaları ve bunların rezerv alanlarını tespitine yönelik şehrimizin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırlamak oldu. Geçmişten kalan planlarla birlikte, kapatılan 8 belde belediyesinin de birleşmesiyle ilçemizde kötü bir plan durumu vardı. Şehrin bir bütün olarak planlanması ve riskli unsurları da dikkate alarak imar planlarının revizyonunu ihale ettik bunda da son aşamaya gelindi. Bizim ilçemizde özellikle deprem, sel ve tsunami risklerine yönelik afet beklentileri maalesef var. Silivri yazları çok yağış olmamasına rağmen kısa sürede en aşırı yağış alan ilçelerden birisi. Bu da sel felaketleri yaşanmasına neden oluyor. Bu risk unsurlarını dikkate alacak yaklaşımlarla yaptığımız şehir planlarımızda son aşamadayız. İlçemizde bulunan riskli yapıların dönüştürülmesini yürütecek, Silivri’nin kentsel dönüşümünü sağlayacak, kar amacı gütmeyen bir şirket kurduk. 68 daireli bir sitenin yıkımını gerçekleştirdik. Afet öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalar ve vatandaşlarımızın bu afetlerden en az seviyede etkilenmelerini sağlamak için de Silivri Afet Koordinasyon Merkezini hayata geçirdik. Afetlere yönelik önlem, müdahale ve afet sonrası yapılması gereken konularla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.

YILMAZ: “AFETLE MÜDADELEDE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ”

İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD’ın kuruluş amacı ve faaliyetleriyle ilgili yaptığı konuşmada, Türkiye’de başta deprem olmak üzere birçok afetin yaşandığını hatırlatarak, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma noktasında afet bölgelerine yönelik yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalara belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızda ciddi anlamda destek veriyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biriside Silivri. Bu sebeple Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a ve tüm ekibine bu süreçte bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Afetlerle mücadele de en önemli etkenlerden birisi de eğitimdir. Toplumun tüm fertlerine yönelik afetlere karşı farkındalık oluşturulması gerekiyor. Afetlere karşı farkındalığı yüksek bir toplumla ancak afete karşı mücadele edebiliriz.” diye konuştu.

KAYMAKAM TOĞAN: ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR AFET KOORDİNASYON MERKEZİ OLMUŞ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise konuşmasında, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “Tüm çabamız olası afetlere hazır olmak, afet sonrası olaya müdahale etmek, en az hasar ve kayıpla bir afetin etkilerini ortadan kaldırmak. Bakanlığımızın, AFAD’ın, Valiliğimizin emir ve direktifleri doğrultusunda ve rehberliğinde bu işin ilmine, hukukuna uygun bir şekilde ilçemiz düzeyinde belediyemizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, STK’larımızla afet öncesi ve sonrasına en iyi şekilde hazırlanmak ve etkin bir şekilde müdahale etmek bizim önceliğimiz. Önümüzde bir tatbikat süreci var. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde planlama çalışmalarımızı yapıyoruz. En iyi şekilde yapılacak olan tatbikatın içerisinde yer alacağız. Vali Yardımcımız Sayın Yaşar Aksanyar ile birlikte belediyemizin inşa etmiş olduğu Afet Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ettik. Gerçekten örnek gösterilebilecek bir Afet Koordinasyon Merkezi olmuş. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISI AKSANYAR: “SİLİVRİ’DE AFETLE MÜCADELE BAŞARISI VAR”

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, valilik tarafından yürütülen afetle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Afete hazırlık çalışmalarının, ilçelerin bulunduğu coğrafi konum ve yapısına göre değiştiğini ifade eden Aksanyar, şunları söyledi: “Silivri ilçesinin afet planı, Esenler ilçesinin afet planından farklıdır. Esenler’de denizden erişim yok. Ama Silivri’ye denizden erişim var. Silivri’nin Gaziosmanpaşa’dan farkı vardır. Neden vardır? Nüfusu farklıdır. Nüfus yoğunluğu farklılıklarına göre deprem yaşamak ayrı bir şeydir. Bütün bu etkenler ve daha fazlası göz önünde bulundurularak afet planı yapılmalıdır. Afet konusunda bütün kurum ve kuruluşlara olduğu gibi bireysel olarak bizlere de sorumluluklar düşüyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, mazlum bir insanın hayatını kurtarmak için, çocukları ile 3-5 yıl daha fazla yaşasın diye ırkına, inancına hiçbir şeyine bakmadan biz bu mücadelenin içerisinde olmaya ahdettik diyecekseniz, bu toplantı amacına ulaşmış olacaktır. Biz gayretle, etmekle, afet bilincini oluşturmak, gerekli önlemleri almak ve gerekeni yapmakla mükellefiz. Silivri Belediyemiz çok kıymetli faaliyetler yapmaya başlamış. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış. Afet Koordinasyon Merkezi oluşturmuş. Afet bilinci, afetle mücadele konusu, sürekli gündeminizde olmalı. Eğer siz evinizdeki televizyonu sabitlerseniz olası bir deprem anında %50 yaralanma riskinden kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. Bugün burada afet konusunda farkındalığın önemine inanmış, afetle mücadelede kararlı bir ortam var. Afetle mücadele başarısı var. Bu sebeple Belediyemize, Kaymakamlığımıza, AFAD’a teşekkür ediyorum. Hepsinin katkısı var.”

Program, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve katılımcıların, AFAD ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından 19 Mayıs Meydanı’nda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan afet çadırları ve eğitim parkurunu ziyaret etmesinin ardından sona erdi.