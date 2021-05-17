Silivri Belediye Meclisi İsrail’i Kınadı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın önerisiyle AK Parti, MHP ve CHP'nin belediye meclis grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. Bildiride, “Silivri Belediye Meclisi olarak İsrail’in bu zulmünü ve hukuk tanımazlığını şiddetle kınıyoruz.” denildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın imzasının yer aldığı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: “İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik olarak Ramazan ayında başlattığı ve Bayram günlerinde de devam ettirdiği şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, çok vahim bir hal almış bulunmaktadır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin can vermesine ve yaralanmasına sebep olmuştur. Silivri Belediye Meclisi olarak İsrail’in bu zulmünü ve hukuk tanımazlığını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonları hukuk dışı ve gayri insanidir. Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için BM üyesi ülkelerin İsrail'e karşı ortak tavır almalarının şart ve elzem olduğunu belirtmek istiyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) almış olduğu kararlarla, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail'e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz. İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Silivri Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.”