Silivri Belediyesi 10 Bin Aileye Ayçiçek Yağı Dağıtacak

Silivri Belediyesi bir yandan tarımsal üretim çalışmalarını hızla sürdürürken, bir yandan da elde ettiği ürünlerle ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 450 dönüm belediye arazisine ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Geçmiş dönemlerde işlenmeyen, atıl durumdaki belediye arazisine yapılan ekim ile yaklaşık 80 ton ayçiçek yağı üretilmesi hedefleniyor. Bu yağların maliyet bölümü çıkarıldığında elde kalacak 50 ton ayçiçek yağı; 5 kiloluk tenekeler haline getirilerek, Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.
“450 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ”
“SİLİVRİ’NİN TARIM KENTİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Konuşmasında tarımın önemine değinen Başkan Yılmaz, “Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşları destekleyerek ve onları üretime teşvik ederek Silivri’yi daha büyük bir tarım kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Biz inatla tarım demeyi, inatla topraklarımızı işlemeyi ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.