Silivri Belediyesi 10 Bin Aileye Ayçiçek Yağı Dağıtacak

Silivri Belediyesi bir yandan tarımsal üretim çalışmalarını hızla sürdürürken, bir yandan da elde ettiği ürünlerle ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 450 dönüm belediye arazisine ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Geçmiş dönemlerde işlenmeyen, atıl durumdaki belediye arazisine yapılan ekim ile yaklaşık 80 ton ayçiçek yağı üretilmesi hedefleniyor. Bu yağların maliyet bölümü çıkarıldığında elde kalacak 50 ton ayçiçek yağı; 5 kiloluk tenekeler haline getirilerek, Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.

“450 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ”

Yapılan ayçiçeği ekimi çalışmalarını yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize yaptığımız ayçiçeği ekimi sayesinde, 2000 aileye 5 kiloluk tenekelerde ayçiçek yağı desteği vermiştik. Bu yıl da; belediyemize ait 2500 dönümlük arazinin 450 dönümüne ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. Yapılacak hasadın ardından elde edeceğimiz 50 ton ayçiçek yağını yine 5 kiloluk tenekeler haline getirerek, Silivri’de yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracağız.” dedi.

“SİLİVRİ’NİN TARIM KENTİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasında tarımın önemine değinen Başkan Yılmaz, “Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşları destekleyerek ve onları üretime teşvik ederek Silivri’yi daha büyük bir tarım kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Biz inatla tarım demeyi, inatla topraklarımızı işlemeyi ve dar gelirli vatandaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.