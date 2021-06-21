Silivri Belediyesi 40 Bin Balya Samanı Ücretsiz Dağıtıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yerli ve milli üretimi destek çalışmaları ile hayata geçirilen “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında, Silivri’de dar gelirli üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 300 dönüm araziye yapılan tohumluk arpa ekiminden elde ettiği 5 bin 500 balya samanı, küçük ve orta ölçekli hayvancıya hediye eden Silivri Belediyesi, bu yıl da belediye arazilerinin 1000 dönümüne arpa, 500 dönümüne de buğday ekti. Hasat edilmeye başlanan ürünlerden elde edilmesi planlanan 40 bin balya saman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayvancılıkla uğraşan Silivrili üreticilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Belediye ekipleri samanları çiftçilerin kapılarına kadar teslim ediyor ve böylece çiftçiler herhangi bir nakliye masrafı ödemek zorunda da kalmıyor. Bu çalışma sayesinde; yerli ve milli tohumlara sahip çıkılırken, özellikle son günlerde fiyatı neredeyse yüzde 100 artan samanın temini konusunda da hayvancıların üzerinden önemli bir maddi yük alınmış oluyor.

“EMEK VEREN, ALIN TERİ DÖKEN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ücretsiz saman dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz, Silivri Belediyesi olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla göreve geldikten sonra daha önce kullanılmayan, atıl durumdaki 2 bin 500 dönüm belediye arazisini üretime kazandırdık. Bu arazinin 1000 dönümüne arpa, 500 dönümüne de buğday ektik ve hasattan yaklaşık 40 bin balya saman elde etmeyi planlıyoruz. Elde ettiğimiz samanları ilçemizde üreticilik yapan ihtiyaç sahibi hayvancı ve çiftçilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, emek veren, alın teri döken, geçimini üreterek sağlayan Silivrili hemşehrilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.