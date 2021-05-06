Silivri Belediyesi 50 Bin Adet Sebze Meyve Fidesi Ekti

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, daha önce ekim yapılmamış olan atıl durumdaki belediye arazilerini üretime kazandırmaya ve yerli tohumlara sahip çıkmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; yazlık sebze ve meyve üretimi için 150 farklı çeşitle ekimi gerçekleştirilen 50 bin adet atalık tohum, fide haline getirilerek toprakla buluşturuldu. Yetiştirilen ürünlerin bir bölümü tohum çoğaltmada, bir bölümü de Silivri Belediyesinin yemekhanesinin mutfağında kullanılacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kendi Kendine Yetebilen Silivri” vizyonuyla gerçekleştirilen ekim ile hem belediye yemekhanesinin masraflarının azaltılması hem de yerli ve milli atalık tohumlara sahip çıkılması hedefleniyor.

“HEDEFİMİZ KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR SİLİVRİ”

Fide ekimi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak; yerli ve milli atalık tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Atalık tohumlarımızdan, ürettiğimiz fideleri, emekçi kadınlarımız marifetiyle toprakla buluşturuyoruz. Böylece ‘tohumdan fideye, fideden ürüne’ giden hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yaz sezonunda hasat edeceğimiz bu ürünleri Silivri Belediyesinin personel mutfağında kullanarak masraflarımızı azaltmayı amaçlıyoruz. Kendi kendine yetebilen, üreten Silivri yolunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.