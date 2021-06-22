Silivri Belediyesi, Afet Eğitimleri Konusunda İstanbul’da Birinci Sırada

Silivri Belediyesi, ilçeyi doğal afetlere karşı daha dayanıklı ve dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Silivri’de ikamet eden ve AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kayıt yaptıran 40 gönüllü için, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (SAK) tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, AFAD Gönüllüleri için hazırlanan kokteyl alanında yapılan yiyecek, içecek ikramı ve tanışma sohbetleri ile başladı. Ardından katılımcılara başta deprem olmak üzere sel, heyelan, yangın gibi afetler hakkında bilgi verilirken, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili de detaylı sunumlar yapıldı. AFAD Gönüllüleri ile yakından ilgilenen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kendilerini sorumlu davranışları nedeniyle tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

GÖKHAN YILMAZ: “FARKINDALIK EĞİTİMLERİ NEDENİYLE BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Toplantının açılış konuşmasına, Silivri’de 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak başlayan AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, “2020 yılı da afetler bakımından hepimiz için çok zor geçti. Yılın başlarında Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illeri de etkileyen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ’da 37, Malatya’da da 4 vatandaşımızı kaybettik. Pandemi döneminde de yine üzücü afetler yaşadık. Giresun’da yaşanan sel olayı, doğu illerimizde meydana gelen çığ felaketlerinde pek çok vatandaşımızı kaybettik. En son 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen depremde ise 117 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1034 kişi de yaralandı. Görüldüğü gibi maalesef afetler hayatımızın bir gerçeği ve bizim bu gerçeğe hazırlanmamız gerekiyor. Yaşanan bu afetlerde devletimiz tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, AFAD’ın koordinasyonunda hızlı bir şekilde afet bölgelerine intikal etti. Bu süreçte STK’lar ve AFAD Gönüllüleri de bizimle beraberdi. Gönüllüler, AFAD’ın koordinasyonunda çok güzel ve başarılı işlere imza attılar. Bu yaşananlar bize AFAD gönüllüğünün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kez daha gösterdi.

Depremler, aşırı yağışlar, fırtınalar aslında afet değildir, bunların sonuçları afettir. Afetlere karşı nasıl davranmamız gerektiğini bilen bir toplum inşa etmenin temelinde de eğitim yer alıyor. AFAD Gönüllüleri olarak sizler, almış olduğunuz eğitimlerle çevrenizdeki insanlara ışık olabilirsiniz. Biz de bu bilinçle 2021 yılını afet eğitim yılı ilan ettik. Eğitimler noktasında Silivri’ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Şu anda Silivri, İstanbul’da belediyelerin verdiği eğitimler seviyesine bakıldığında birinci sırada yer alıyor. Ben, bu afet farkındalık eğitimleri konusunda Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve çalışma arkadaşlarının her birine huzurunuzda teşekkür ediyorum.” dedi.

“İNSAN FAKTÖRÜNÜN OLMADIĞI HİÇBİR KONU BAŞARIYA ULAŞAMAZ”

AFAD İstanbul İl Müdürü Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen ve AFAD Gönüllülerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, “Türkiye’de birçok problemin herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğünde aşılacağına inanan biri olarak; afetlerden önce, afetler sırasında ve afetler sonrasında neler yapılacağı konusunda eğitim almamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette teknik konularda yapılması gerekenler var ama istediğiniz kadar teknolojik birikime sahip olun, ileri bir teknolojiyle şehrinizi geliştirin, içerisinde insan faktörünün olmadığı hiçbir şey başarıya ulaşmıyor.

Türkiye bildiğimiz gibi deprem kuşağında yer alıyor. Ülkemizin kalbi olan İstanbul; 20 milyona yaklaşan nüfusuyla afetlere hazırlıklı olma konusunda belki de en önemli şehirlerden bir tanesi. Bu gerçeklikten hareketle biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, ülkedeki tüm il ve ilçe belediyelerinden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni hızlı bir şekilde hazırladık. Bu belge kentsel dönüşümün yanı sıra; şehrin zayıf ve kuvvetli alanlarının tespit edildiği, o kentin hangi doğal afetlere maruz kalma potansiyeline sahip olduğunun da kapsamlı bir raporu. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile kentimizin dirençli ve zayıf noktalarını gördükten sonra Silivri’de bir Afet Koordinasyon Merkezi olması gerektiğine karar verdik. Hemen hızla çalışmalara başladık ve son teknolojiyle donatılmış, 7/24 çalışma esasına uygun bir Afet Koordinasyon Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Merkezimizde görev yapan arama kurtarma ekipleri de AFAD’ın eğitimlerini tamamlayarak akreditasyon başvurusu yapmaya hak kazandı. Bu sayede arkadaşlarımız, yetkin eğitimciler olarak hizmet verebilecek. Yine merkezimizde afetlere karşı etkin mücadele edebilecek olan tam donanımlı bir arama kurtarma aracını hazır hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ODAKLI, İNSAN HAYATINI ÖNDE TUTAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bugün burada olmamızın yegâne sebebi eğitim ve toplumu bilinçlendirmek.” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Bizler afetlere karşı mücadelede eğitime büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda; Silivri’de 26 bin kişiye eğitim vererek İstanbul’un 39 ilçesinde en fazla eğitim veren belediyesi haline geldik. Verdiğimiz eğitimlerle 8 yaşındaki bir evladımız gidip annesine ve babasına deprem anında nasıl pozisyon alacağını anlatır duruma geliyor ve bu da bizi çok sevindiriyor. Bu eğitim seferberliğini ilçemizdeki tüm fabrikalar, sanayi kuruluşları, okullar, kamu binaları ve kamu hizmet alanlarının tamamında devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Silivri Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz insan olacak. İnsan odaklı, insanın hayatını önde tutan belediyecilik anlayışımıza devam edeceğiz. İnsanı yaşatacağız, devleti yaşatacağız. AFAD'ın bilgi birikiminden, lojistik ve teknik desteğinden faydalanarak dirençli bir şehri, dirençli bir kenti el birliği ile oluşturacağız. Gönlünü, yüreğini buraya koymuş, afetlerde ve acil durumlarda yapılması gerekenler için gönüllü olmuş, bugün varlıklarıyla bizleri şereflendiren Türkiye gönüllülerine şükranlarımı sunuyor, bu sorumlu davranışlarından ötürü hepsini tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD Şube Müdürleri Kadir Ali Sırmalı ve Tezcan Buçan, AFAD Gönüllüleri ve basın mensupları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, AFAD gönüllülük sistemine ilk kayıt yaptıran isimler Buse Yıldırım ve Hüseyin Aşık’a afet çantası takdiminde bulundu. Toplantı yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.