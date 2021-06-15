Silivri Belediyesi Araç Filosunu Genişletmeye Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, kaynakların doğru kullanımı ile 2020 yılında verdiği yüzde 11,28 bütçe fazlasının mali kazanımlarını 2021 yılında hizmete dönüştürmeye devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve geldiğinde toplam 91 olan araç sayısını, 2019-2020 yılları arasında bağış yöntemi ve borçlanma yapılmadan gerçekleştirilen satın almalarla 142’ye çıkaran Silivri Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 16 aracı daha filosuna kazandırıyor. Her türlü yol bakım, tamir, ızgara temizlik işleri, moloz, yaprak, yabancı ot, bahçe artığı taşınması gibi işlerde kullanılması amacıyla; belediye bünyesine 12 adet kabin damperli kamyon ve 4 adet çift kabin kasalı kamyonet daha eklendi. 16 aracın alımı gerçekleştirilerek borçlanmadan, kredi kullanmadan, Silivri Belediyesinin öz kaynaklarıyla araç envanterine dâhil edildi. Böylece Başkan Yılmaz’ın görev yaptığı 3 yıllık süre içerisinde Silivri Belediyesinin araç kapasitesi yaklaşık yüzde 100 artışla iki katına çıkarılmış olacak.

“BORÇLANMADAN, FAİZ ÖDEMEDEN, KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA BÜYÜYORUZ”

Araç alımlarıyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Belediye hizmetlerinde daha hızlı çözümler üretebilmek, sorunlarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. 2019-2020 yılları içerisinde bağış yöntemiyle birçok aracı belediye envanterimize kazandırdık. Bununla birlikte Devlet Malzeme Ofisinden 1 milyon TL değerinde ekskavatör olarak tabir edilen iş makinesini nakit ödeme yöntemiyle satın aldık. Kendi imkânlarımızla, kendi öz kaynaklarımızla 16 aracı daha araç filomuza dâhil ediyoruz. Belediyemize ve Silivrili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.