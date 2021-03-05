Silivri Belediyesi E-Hizmette 3’üncü Sırada

Silivri Belediyesi, “Marka Kent Mutlu Silivri” sloganıyla sunduğu kaliteli hizmetlerin sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda vatandaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanılan e-devlet uygulamasında e-belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekleyen Silivri Belediyesi, 32 e-hizmet sayısıyla birlikte İstanbul’da 39 ilçe arasında 3’üncü sırada yer alıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaşması kamu kurumlarında insan sirkülasyonu ve iş yoğunluğunun azalmasına imkân sunarken, koronavirüs salgın hastalığı döneminde toplum sağlığının korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Bu sebeple e-belediyecilik sistemine artan talebi karşılamak adına sürekli kendini yenileyen Silivri Belediyesi, e-devlet uygulamasında sunduğu hizmetlere yenilerini ekledi. Sistem üzerinden Silivri Belediyesine giriş yapan vatandaşlar, Beyan Başvuruları kategorisinde Emlak Vergisi Bildirimi, Genel İşlemler kategorisinde Arsa Metrekare Birim Değeri Sorgulama, Nöbetçi Eczane Sorgulama, Barkodlu Belge Doğrulama, Borç Ödeme(Başkası Adına), EBYS Evrak Doğrulama, e-Makbuz Sorgulama, Belediye Hizmetleri Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama, Encümen Gündem Sorgulama, Encümen Kararı Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük Faaliyet Planı Sorgulama, Meclis Gündem Sorgulama, Meclis Kararı Sorgulama, Nikâh Salonu Durum Sorgulama, Ücret Tarifesi Sorgulama, Vefat Bilgisi Sorgulama, Gerçek Kişiye Özgü Hizmetler katogorisinde, Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama, EBYS Genel Başvuru, Emlak Vergisi Bildirim Sureti/Rayiç Bedel Sorgulama, Bilgi Edinme Başvurusu ve Sorgulaması, Bilgilendirilme İsteği, Borç Sorgulama, E-Bodro Sorgulama, Talep/Öneri Başvurusu ve Sorgulaması, Tüzel Kişiye Özgü Hizmetler kategorisinde Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama ve Hizmet Başvurusu hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Silivri Belediyesinin 2019 yılından beri devam eden dijital dönüşüm çalışmaları, özellikle pandemi döneminde vatandaşların belediyedeki iş ve işlemlerinin tamamını online olarak yapmasını sağlamak amacıyla devam edecek.