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Silivri Belediyesi Eczacılar Günü’nü Kutladı

Silivri Belediyesi, Eczacılar Günü’ne özel ziyaretler gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününe rastlaması nedeniyle bayram öncesinde kutlayan ekipler, Silivri’de bulunan eczaneleri ziyaret ederek, eczacılara şeker ve çikolata hediye etti.

Silivri Belediyesi Eczacılar Günü’nü Kutladı
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Silivri Belediyesi, Eczacılar Günü’nde Silivrili eczacıları yalnız bırakmadı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününe rastlaması nedeniyle Eczacılar Günü’nü bayram öncesinde kutladı. İlçede bulunan eczaneleri ziyaret eden ekipler, eczacıların gününü şeker çikolata ikram ederek tebrik etti. Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı’nı da kutladığı eczacılara Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek görevlerinde başarılar diledi. Eczacılar, kendilerini bu özel günlerinde unutmayan Başkan Yılmaz’a ve ikramlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. 

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