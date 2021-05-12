Silivri Belediyesi Eczacılar Günü’nü Kutladı

Silivri Belediyesi, Eczacılar Günü’nde Silivrili eczacıları yalnız bırakmadı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününe rastlaması nedeniyle Eczacılar Günü’nü bayram öncesinde kutladı. İlçede bulunan eczaneleri ziyaret eden ekipler, eczacıların gününü şeker çikolata ikram ederek tebrik etti. Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı’nı da kutladığı eczacılara Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek görevlerinde başarılar diledi. Eczacılar, kendilerini bu özel günlerinde unutmayan Başkan Yılmaz’a ve ikramlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.