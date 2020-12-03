Silivri Belediyesi Engelli Bireyleri Unutmuyor

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hasta ve engelli bireylerin taleplerini karşılamaya devam ediyor. Yardımlarını hızla sürdüren Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu hafta içerisinde ilçe genelinde hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8 elektrikli hasta yatağı, 10 tekerlekli sandalye, 2 adet yürüteç, 2 adet havalı hasta yatağı ve 1 adet görme engelli bastonu teslim etti. Talepleri karşılanan vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

ÖZEL HAZIRLANAN ENGELLİ ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan 3 adet engelli araç, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın katılımı ile Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinde engelli bireylere teslim edildi. Başkan Yılmaz, teslim sırasında yaptığı konuşmada, “Bugün özel çocuklarımız için özel olarak tasarlanan araçları kendilerine hediye ettik. Bu hafta içerisinde elektrikli hasta yatağı, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu ve yürüteç olmak üzere 24 vatandaşımızın da medikal malzeme taleplerini karşıladık. Onların yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer. Sevgi hiçbir engel tanımaz. Her zaman özel bireylerimizle bir ve beraber olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.