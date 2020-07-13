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Silivri Belediyesi İlaçlama Ekibi Kurdu

Silivri Belediyesi vatandaşların taleplerine çözüm üretmek adına Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile ilaçlama ekibi kurdu.

Silivri Belediyesi İlaçlama Ekibi Kurdu

Silivri Belediyesi özellikle yaz aylarında vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini karşılamak ve İBB ekiplerince ilçe sınırlarında gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına destek olmak amacı ile ilaçlama ekibi kurdu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile kurulan ilaçlama ekibi 2 araç ve 4 personel ile görev yapacak. İlaçlama programı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 20 47’den Silivri Belediyesi İletişim Merkezine ve Beyaz Masa ALO 153’den İBB ekiplerine ulaşabilirler.


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