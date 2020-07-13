Silivri Belediyesi İlaçlama Ekibi Kurdu

Silivri Belediyesi özellikle yaz aylarında vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini karşılamak ve İBB ekiplerince ilçe sınırlarında gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına destek olmak amacı ile ilaçlama ekibi kurdu.
Silivri Belediyesi vatandaşların taleplerine çözüm üretmek adına Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile ilaçlama ekibi kurdu.
Silivri Belediyesi özellikle yaz aylarında vatandaşlardan gelen ilaçlama taleplerini karşılamak ve İBB ekiplerince ilçe sınırlarında gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına destek olmak amacı ile ilaçlama ekibi kurdu.