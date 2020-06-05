Silivri Belediyesi Masa Altı Çöp Kovalarını Kaldırdı

Silivri Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurum içi personel eğitimi verdi. Bakanlık tarafından belirlenen standartlar dâhilinde web tabanlı eğitim alan 473 ofis personeli, eğitim sonrası değerlendirme testine tabi tutuldu. Ayrıca atığın doğru ekipmanlara bırakılması ve kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacı ile Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyenin ana bina ve diğer hizmet binalarında bulunan tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak, hizmet binalarının koridor uzunlukları ve büyüklüklerine göre 3’lü ve çoklu toplama üniteleri oluşturuldu.

BAŞKAN YILMAZ: “ATIK AYRIŞTIRMA ÜNİTELERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen uygulamayı değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Sıfır Atık Projesinin temiz bir çevre ve tasarruf açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Silivri Belediyesi olarak bizler de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında, belediye binalarında görev yapan tüm personelimiz, sıfır atık yönetim sistemi hakkında web tabanlı uzaktan eğitim alarak akabinde bir değerlendirme testine tabi tutuldu. Binalarımızdaki tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak katlardaki ortak alanlara atık ayrıştırma kutuları yerleştirildi. Atığın geri dönüşüm, geri kazanım ve bertarafını gerçekleştirmeden önce çevresel riskler gözetilerek geçici süreyle depolanmasını sağlamak adına ana bina ve 2 adet ek hizmet binamızda geçici depolama alanları oluşturduk. Böylelikle sağlıklı ve temiz bir çevre için atık yönetimine dair doğru bir bakış açısının ve kültürünün toplumumuza yerleştirilmesi amaçlanan bu projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Temiz bir çevre ve geri dönüşümden elde edilecek olan tasarruf açısından büyük önem arz eden Sıfır Atık Projesini, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına tüm hemşerilerimizin sahiplenmesini ümit ediyorum.”