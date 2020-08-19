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Silivri Belediyesi'nde ilk Covid vakası

Silivri Belediyesi İmar Servisi'nde bir memurun Covid 19 testi pozitif çıktı. Memurla temas halinde olanlar izne gönderildi.

Silivri Belediyesi'nde ilk Covid vakası

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan zabıta memuru S.C.'ye uygulanan Covid-19 testi pozitif sonuç verdi. Bunun üzerine imar servisinde S.C. ile temas halinde bulunan personel izne gönderildi.

Silivri Belediyesi çalışanları arasında çok sayıda kişinin tedbir amaçlı PCR testi yaptıracağı öğrenildi.

Supersilivri.com

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