Silivri Belediyesi Pandemi Konulu Yarışma Düzenliyor

Silivri Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alarak insanların zorlu bir süreç yaşamasına sebep olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını ve neler öğrendiklerini belirlemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla ödüllü yarışma düzenleniyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmalar “Anılarla Pandemi” ve “Hayat Eve Sığar” teması altında yapılacak. Yetişkinler anı ve şiir kategorisinde, 1’den 12’nci sınıfa kadar olan öğrenciler ise tüm kategorilerde yarışmaya katılabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, pandemi sürecinde farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini ifade ederek, “Silivrili hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın gözünden pandeminin yansımalarını görmek ve sosyal bir etkinlik düzenlemek adına böyle bir yarışma tertipliyoruz. Yarışmaya katılacak olan herkese şimdiden başarılar diliyorum. Silivri Belediyesi olarak bu tarz etkinlikleri belirli aralıklarla devam ettireceğiz.” dedi.

“HAYAT EVE SIĞAR” KONULU ŞİİR YARIŞMASI

“Hayat Eve Sığar” konulu şiir yarışmasına Silivri’de ikamet eden her yaştan vatandaş katılabilecek. Yarışmaya katılanlar şiirlerini 20 Şubat 2021 tarihine kadar Silivri Belediyesi Kültür Merkezine teslim edebilecek veya [email protected] mail adresine gönderebilecek. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülün verileceği yarışmanın katılım şartları ise şu şekilde: Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz. Şiirler, iki A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde 12 punto boyutunda kâğıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir. Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

“ANILARLA PANDEMİ” KONULU ANI YARIŞMASI

“Anılarla Pandemi” konulu anı yarışmasında, pandemi sürecinde yaşanıp geride kalan bir konunun anlatılması istenirken, insan belleğinde iz bırakan, gelecek kuşaklara ders vermek amacı güden, tarihi gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlayan, yazarın unutulmasını istemediği gerçeklerin kalıcı olmasını sağlayan ve birinci kişinin ağzından olay ve yorumlar içeren anı yazıları dikkate alınacak. Yarışmaya katılanlar, kaleme aldıkları anılarını 20 Şubat 2021 tarihine kadar Silivri Belediyesi Kültür Merkezine teslim edebilecek veya [email protected] mail adresine gönderebilecek. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ödülün verileceği yarışmanın katılım şartları ise şu şekilde: Yazılar yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yarışmaya Silivri sınırları içerisinde ikamet eden herkes katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz. Yazılar üç A4 kâğıdını geçmeyecek şekilde, 12 punto boyutunda kâğıdın bir yüzüne mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak el yazısı ile de yazılabilecektir. Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak yazı metninin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir.

“HAYAT EVE SIĞAR” KONULU RESİM YARIŞMASI

Silivrili öğrenciler için hazırlan “Hayat Eve Sığar” konulu resim yarışmasına 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12. sınıf öğrencileri katılabilecek. Eserlerde teknik serbest olacak. Bir yarışmacı en fazla 1 eserle katılabilecek. Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gerekirken, alıntı eserler tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacak. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya ait olacak. Resim dalında teslim edilen eserlerin boyutlarının kısa kenarı 35 cm, uzun kenarı 50 cm olacak. Resimler, kenarlarında 5cm çerçeve kalacak şekilde paspartu (siyah fon karton) üzerine yapıştırılmış olacak. 1-4. Sınıf öğrencileri, 5-8. Sınıf öğrencileri, 9-12. Sınıf öğrencileri olmak üzere 3 farklı grup olarak değerlendirilecek olan resim yarışmasında tüm grupların birincilerine Vettore Mobilya’dan 2.000 TL değerinde hediye çeki, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara ise akıllı saat hediye edilecek. Yarışmacılar 20 Şubat 2021 tarihine kadar resimlerini Silivri Belediyesi Kültür Merkezine teslim edebilecekler.

Yarışma şartları ve katılımla ilgili detaylı bilgi için 0212 727 50 09 numaralı hattı arayabilirsiniz.