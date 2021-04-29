Silivri Belediyesi Silajlık Mısır Ekti

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek olmak amacıyla yaklaşık 75 dönüm belediye arazisine silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile büyük bir titizlikle yapılan silajlık mısır ekiminden yaklaşık 400 ton kaliteli kaba yem elde edilmesi planlanıyor. Hasat edilecek 400 ton ürün, 500 kilogramlık paketler haline getirilerek, 800 küçük ölçekli hayvan yetiştiricisine ücretsiz olarak dağıtılacak. Üretilen silajlık mısır sayesinde aile işletmelerinin yem maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Volkan Yılmaz, ziyareti esnasında bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarla sohbet etti. Silajlık mısır ekimi hakkında üreticileri bilgilendiren Başkan Yılmaz, aynı zamanda yapılması planlanan hayvan satış yeri ile ilgili yapılan çalışmaları da anlattı. Üreticiler, hizmetleri nedeniyle Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

“ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ HER GEÇEN GÜN ARTIRACAĞIZ”

Silajlık mısır ekimi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İlçemizde tarımı, tarımsal üretimi, çiftçiyi, hayvancıyı desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak; üreticilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yaklaşık 75 dönümlük bir araziye silajlık mısır ekmiş durumdayız. Bu ekimden yaklaşık 400 ton mısır elde etmeyi planlıyoruz. Hasat edilen ürünleri 500 kiloluk paketler haline getirerek, küçük ölçekli üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefliyoruz. Böylece üreticilerimizin yem maliyeti yükünü azaltmış olacağız. Biz tarımı ve hayvancılığı desteklemeye ve inatla “Tarım Kenti Silivri” demeye devam edeceğiz. Silivri’mizde tarımla ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin yanında olarak, üretim gücümüzü her geçen gün daha da artıracağız. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.