“Silivri Belediyesi Tarihinde İlk Defa Bütçe Fazlası Verdi”

Silivri Belediyesi 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.oturumunda 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Meclis Üyeleri Salim Çavdar ve Yasin Gören, CHP'li Meclis Üyeleri Bora Balcıoğlu ve Lütfü Vardar’ın yer aldığı komisyon çalışmalarını tamamladı ve denetimlere ilişkin rapor meclise sunuldu. Komisyon başkanı Sultan Aşkın’ın raporu okumasının ardından değerlendirme yapan Belediye Başkanı Yılmaz, “Biz göreve gelirken şeffaf, denetlenebilir, her kuruşun hesabının verilebilir olduğu adil bir yönetim vadetmiştik ve bunu gerçekleştiriyoruz.” mesajı verdi.

“BORÇLARIMIZ AZALDI, GELİRLERİMİZ ARTTI, GİDERLERİMİZ DÜŞTÜ”

Konuşmasına belediye bütçesindeki rakamlarla ilgili devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “Bütçemizde yüzde 11.28’lik olumlu bir bütçe fazlası oldu. Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa böyle bir tablo yaşanıyor. Bu tablo bize; Silivri Belediyesi’nin borcunun azaldığını, gelirlerinin artarak giderlerinin düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK”

Denetim raporunda hassas, titiz ve çok tutarlı bir komisyon çalışması yürütüldüğünü dile getiren Başkan Yılmaz, “Komisyon üyelerinden biri, benim özel kalem müdürümü arayarak; belediye binasına alınan domates, salatalık, biber ve zeytin gibi ürünlerin nasıl alındığını ve faturalandırıldığını sorgulayabiliyor. Bu rahatsızlık verici bir konu gibi görülebilir ama aksine beni oldukça mutlu etti. Silivri Belediyesi'nin daha önceki yönetimlerine bakarak şu an bu soruların sorulabiliyor olmasını anlamlı buluyorum. Çünkü biz Silivri Belediyesi’ni harcamalara dair hiçbir sorunun sorulamadığı bir dönemdeyken devralıp, belediye başkanının yediği peynirin, zeytinin veya yapılan ikramların sorgulanabildiği bir döneme taşıdık. Bu durum da bunun açıkça ispatıdır. Bu vesileyle, bizden önceki özel kalem harcamalarıyla bizim dönemimize ait harcamaları tek tek karşılaştırma ihtiyacı hissettim. Bir sonraki toplantımızda bu rakamları tüm kamuoyuyla paylaşacağım. Bu konudaki hassasiyetleri için denetim komisyonuna teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“RAPORDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Volkan Yılmaz, “Denetim komisyonu raporunda emeği geçen, çok ciddi çalışmalar yapan komisyon başkanımız Sultan Aşkın başta olmak üzere, bütün komisyon üyelerimize teşekkür etmek istiyorum.” diyerek konuşmasına son verdi.

KOMİSYON RAPORU:

1 - 2020 yılına ait 4822 adet ödeme evrakı aylar itibariyle tek tek komisyonumuzca incelenmiştir.

2 - Komisyon çalışması sırasında çeşitli ödeme belgeleri ile ilgili olarak Harcama Yetkililerinin bilgisine başvurarak bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulan konularda komisyonumuz bilgilendirilmiştir.

3 - Kurumun Muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerin günü gününe kaydının yapıldığı, Mahalli İdareler harcama belgeleri Yönetmeliğe uygun belgelerin düzenlendiği tespit edilmiştir.

4 - Damga vergisi, gelir vergisi ve karar pulu kesintilerinin yasalara uygun şekilde yapıldığı ve ilgili vergi dairelerine beyan edildiği, SGK ve Vergi Dairesine beyannamelerin düzenli olarak verildiği tespit edilmiştir.

5 - Kamu kurum ve kuruluşlarına 2020 yılında 6736, 7020 ve 7143 Sayılı Kanun ile yapılandırmalara devam edilmiştir.

6 - Tek tek ihale dosyaları incelenmiş olup; usule uygun olduğu tespit edilmiştir.

7 - Ödeme emri belgeleri incelendiğinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği, ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği görülmüştür.

ÖNERİ- DİLEK VE TEMENNİLER

1 - Silivri Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi gelir ve giderlerinin gerçekleşme oranları yukarıdaki tablolarda da belirtildiği üzere bütçe gelir ve gider tahminine oran olarak yaklaşıldığı incelenmiş ise de; 2020 yılında gelir kalemleri %88,71, gider kalemleri %77,43 oranında gerçekleşmiş olup, gelir ve gider gerçekleşmesi arasında %11, 28 bir sapma söz konusudur. Bütçe sapma oranlarının çok yüksek olmaması tahmini bütçe hazırlarken ve gelir tahminlerinde bulunurken önceki yılların artış oranlarından yararlanılarak gerçekçi gelir rakamlarına yer verildiği geçmiş yıllarda tahsilat oranı ile yapılan harcamaların göz önünde bulundurulduğu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol kanununun 13. Maddesindeki ilkelere uygun bütçe yapıldığı incelenmiştir.

2 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisince oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanımında konusu suç teşkil edecek hususlara rastlanmamıştır.

3 - Komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuş; Belediye harcamalarının mali işlemlere ilişkin kararların stratejik plan ve programlara uygunluğu incelenmiştir. Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiştir.

İş bu rapor on sayfa olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilerek Silivri Belediyesi Meclis Başkanlığı’na arz olunur. 11\03\2021