Silivri Belediyesi Üretim Çalışmalarına Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarım projeleriyle ilgili çalışmaları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından aralıksız sürdürülüyor. Geride kalan hafta içerisinde yapılan faaliyetler kapsamında fasulye parselinde tırmık çekilmesi, adalar, parseller ve seralarda sulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, nohut tarlasına ot ilacı atılması, kavun ve karpuz fidelerinin dikilmesi, bitki parsellerinde yabancı otlar biçilmesi, dikim alanlarına damlama sulama hattı çekilmesi ve tüm atalık sebze ve meyve fidelerinin dikim işlemi tamamlandı.