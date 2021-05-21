Silivri Belediyesi Üzüm Bağı Kurdu

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ürün geliştirme ve yerel üreticiye rehberlik etmek amacıyla 3 dönüm araziye üzüm bağı kuruldu.

Silivri Belediyesi Üzüm Bağı Kurdu
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Silivri Belediyesi yeni ürün denemeleriyle yerel üreticiye rehber olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çeliklerle, Gümüşyaka Mahallesinde bulunan belediyeye ait 3 dönüm araziye üzüm bağı kuruldu. Silivri’de yetişen ürün çeşitliliğini artırmak ve bölge çiftçisine rehberlik etmek ve Tarım Lisesi öğrencilerine eğitim alanı oluşturmak amacıyla kurulan üzüm bağında 4 farklı çeşit ürün elde edilecek. Ürün denemesi ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapıyoruz. Bu konuda belediyemize ait tarım topraklarını değerlendirerek Silivrili çiftçilerimize rehberlik etmek amacıyla yeni ürün denemelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda 3 dönümlük bir arazimize üzüm bağı kurduk. Çeşitliliğin artması adına, çiftçilerimize örnek oluşturması adına, bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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