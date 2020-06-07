Silivri Belediyesi Vakkas Kafe Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Sokak İyileştirme ve Boğluca Deresi Çevresi Rekreasyon Projesi” kapsamında Vakkas Köprü üzerinde mobil olarak hazırlanan Vakkas Kafe bugün açıldı. Proje alanında Silivri Köy Pazarı yapımı, dere etrafında peyzaj düzenlemesi, cephe iyileştirme, bina renklendirmeleri, asma yaya köprüsü montajı ve hali hazırda devam eden tarihi Kısa Köprü restorasyon çalışmalarının ardından, Silivrililerin hoş vakit geçirmesi amaçlanan mini bir sosyal kafe özelliğindeki Vakkas Kafe’nin açılışı sade bir törenle gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde tedbirli olmak adına davetli sayısı sınırlı tutulurken, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve STK temsilcileri katılım sağladı.

BAŞKAN YILMAZ: “ŞEHRİN DİNAMİKLİĞİ ARTACAK”

Açılışta konuşma yaparak proje ve Vakkas Köprü’nün tarihi üzerine bilgiler veren Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi: “Silivri Belediyesi olarak Boğluca Deresi etrafında rekreasyon, peyzaj, tarihi Kısa Köprü’nün restorasyonu, asma köprü montajı, cephe iyileştirmesi gibi çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalara başlama sebebimiz esasında içerisinden kanal, nehir geçen şehirlerin cazibe merkezleri bu alanlar olması. Ama Silivri Belediyesinde görevi devir aldığımızda Boğluca Deresi etrafı şehrin bir başına bırakılmış ve en değersiz alanıydı. Bu çalışmaları yaparken amacımız burasını tekrar şehrin cazibe merkezi haline getirebilmekti. Şehir dinamizm kazansın diye bina renklendirme çalışmalarını da beraberinde yaptık. O çalışmaların ufak bir bölümü de bu köprü üzerindeki Vakkas Kafe oldu. Kafe, üretken ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kiraya verilmeden Silivri Belediyesi bünyesinde işletilecek. Amacımız, komşuların burada kaynaştığı, Silivri’ye dışarıdan gelen misafirlerimizin oturup Silivri’yi tanıma fırsatı bulduğu bir sosyal alan yaratmaktı. Onun için bugün burada Vakkas Kafe’nin açılışında bizleri yalnız bırakmayıp onurlandırdığınız için Silivri Belediyesi ve Silivri halkı adına hepinize çok teşekkür ediyorum.

VAKKAS KÖPRÜ’NÜN TARİHİ

Kafenin adı neden Vakkas onu da açıklamak istiyorum. Hemen arkamızdaki 4 gözlü Kısa Köprü, Vakkas olarak adlandırılır. Ama o köprü 1. Ahmet zamanında 1600’lü yıllarda yapılmış, ismi de Kısa Köprü olarak geçer. Esasında Vakkas Köprü şuan üzerinde bulunduğumuz köprüdür. 1936-1939 yıllarında Silivri Kaymakamlığı yapmış, Atatürk’ün emriyle Kurtuluş Savaşı ve sonrasında çok değerli hizmetlerde bulunmuş Kaymakam Vakkas Ferit Savaş Bey’in yaptırdığı bir köprüdür. 2013 yılında yenilendi ve bu hali aldı. Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti devletine ve necip Türk milletine hizmet eden herkese saygı ve sevgiyi sunabilmek ve devlet büyüklerini yâd etmek için Vakkas Bey’in ismini buraya verdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

KAYMAKAM PARTAL: “BU BİR VEFA ÖRNEĞİDİR”

Silivri Kaymakamı Ali Partal, Boğluca Deresi’nin etrafının güzelleştiğini belirterek, “Güzel bir havada güzel bir açılış yapıyoruz. Silivri Belediyemiz çalışmalarına devam ediyor. Hatta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de hizmetler aksamadı. Üzerinde bulunduğumuz Boğluca Deresi’nin ıslahı 2 yıl önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Son aşama olan 4 gözlü köprünün şuanda tadilatı devam ediyor. Kısa zamanda bitecek. Boğluca Deresi’nin etrafı güzelleşti. Gün geçtikçe cazibe merkezi haline geldi. Köy Pazarından tutun cephe iyileştirmelerine kadar tüm çalışmalar buraya ayrı bir hava kattı. Sadece Silivri Sahili değil Boğluca Deresi de gezilecek görülecek yer haline geldi. Bunun üzerinde de Vakkas köprümüz var. Belediye Başkanımız, Vakkas Bey’in adının neden verildiğini açıkladı. Ben de bilmiyordum, çok yakın zamanda öğrendim. Belediye Başkanımız buralara hizmet eden kamu görevlilerimizi unutmadığı için çok mutlu oldum. Bu bir vefa örneğidir. İnşallah burada Silivrili vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunulur. Kafemizin ve yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İŞLETMESİNİ BELEDİYE YAPACAK

İçerisinde su, çay ve kahve çeşitlerinin uygun fiyatlara sunulacağı içecekleri barındıran Vakkas Kafe’nin işletmeciliğini Silivri Belediyesi yapacak. Mahalle sakinlerine ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara eşsiz Silivri manzarası eşliğinde hayata kısa bir mola verme imkânı sunan Vakkas Kafe’nin hizmet saatleri ilerleyen günlerde duyurulacak.