Silivri Belediyesi Yeni Dönemde 2 Bin Dönüm Arazi Ekecek

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü belediyeye ait araziler için tarımsal üretim faaliyetleri planlamasını tamamladı. Yeni dönemde belediyeye ait hiç kullanılmamış ve kiraya verilmemiş 2 bin dönüm arazi üretime kazandırılarak ekim yapılacak. Bunun yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yerel üreticiyi desteklemek adına bedelsiz olarak vermeyi vaat ettiği üreticiler için 500 dönüm arazi ayrılırken, tıbbı ve aromatik bitki ekmek şartıyla da düşük bedelli 500 dönüm arazi belediyeden kiralanabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE TARIM DEMEYE ÜRETİM DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Belediyeye ait olan ve yeni dönemde tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlaması yapılan arazilerle ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de çiftçinin, üreticinin yanında olmaya, Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Silivri Belediyesi olarak yeni dönem için tarımsal üretim planlamalarımızı tamamladık. Belediyemize ait tarımsal üretime elverişli tüm arazilerimizi en iyi şekilde değerlendirmek, Silivrili çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olmak, ihtiyaç sahibi ailelerimiz için üretim yapmak adına, daha önce hiç ekilmemiş Selimpaşa’da 750 dönüm, Alipaşa’da 720 dönüm, Kurfallı’da 30 dönüm, Küçükkılıçlı’da 75 dönüm, Gümüşyala’da 175 dönüm, TÜRAM’da 250 dönüm olmak üzere 2 bin dönüm araziyi üretime kazandırıyoruz. Bununla birlikte Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmamızda yerel üreticilerimize verdiğimiz bedelsiz arazi sözümüzü yerine getirmek için kavun, bamya, domates ekilmek şartı ile yaklaşık 500 dönüm arazimizin tahsisini yaptık. Yine çok düşük kira bedeliyle tıbbı ve aromatik bitki ekmek için yaklaşık 500 dönüm araziyi de bölge çiftçimizin kullanımına sunuyoruz. Böylelikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz vasıtası ile toplam 3 bin dönüm araziyi tarımsal üretim için organize etmiş oluyoruz. Diğer yandan belediyemizden kiralanan 1000 dönüm arazi üretim için kullanılmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi olarak tarım ve üretimi destekleme için çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz.”