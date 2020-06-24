Silivri Belediyesi Yoğun Yağışta Seferber Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun yağış uyarısını dikkate alarak vatandaşları bilgilendiren Silivri Belediyesi, sağanak yağış esnasında tüm birimleri ile harekete geçerek kapsamlı önlemler aldı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler ilçe genelinde sel ve su baskınlarının önüne geçmek ve vatandaşların taleplerine çözüm bulmak için sahadaydı.

BAŞKAN YILMAZ: “YAĞMUR ÖNCESİ YOĞUN TEDBİRLER ALDIK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da bizzat katıldığı saha çalışmaları kapsamında, Silivri’de su baskınına sebep olabilecek riskli bölgeler öncelikli olmak üzere tarım alanları ve birçok noktada mazgal temizliği ve kanal açma çalışmaları yapıldı. Hafif hasarla atlatılan yoğun yağışla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün Silivri’mizde AKOM verilerine göre metrekare başına 108 kg yağış düştü. Çok şükür ki maddi hasarın dışında başka bir olumsuzluk yok. Yağmur öncesi Silivri Belediyesi olarak tüm ekiplerimizi harekete geçirerek hazırlıklarımızı yaptık. İlçe genelindeki tüm riskli bölgelere anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için seferber olduk. Yoğun yağıştan olumsuz etkilenerek belediyemizden yardım talep eden vatandaşlarımıza ivedi bir şekilde ekiplerimizi yönlendirdik. Afetten en çok etkileneceğini düşündüğümüz çiftçilerimiz için de muhtarlarımızla koordineli bir şekilde hareket ederek ekiplerimizle önlem ve müdahale çalışmaları yaptık. Bazı bölgelerimizde tarım alanlarımız etkilendi.

Gümüşyaka mahallemizde karayolu yağmur suyu hatları giderlerinde yaşanan sorun nedeniyle birkaç sitemizde su baskınları yaşandı. Ekiplerimiz ve ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamımız Sayın Ali Partal başta olmak üzere ilgili kurum yöneticileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Yoğun yağıştan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 10:44