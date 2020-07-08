Silivri Belediyesi Yüzme Havuzunun Temeli Atıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında yer alan kapalı yüzme havuzu projesi hayata geçiyor. İhale süreci tamamlanarak yapımına başlanılan “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu” projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Mustafa Canbaz Sokak üzerinde bulunan inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, DP Silivri İlçe Başkanı Halide Avlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, spor kulüpleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “NE SÖZ VERMİŞSEK HEPSİNİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, seçim sürecinde verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini belirtti.

“Her şeyden önemlisi insan yatırım yapıyoruz” diye Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Silivri Belediye Başkan Adayı olarak yola çıktığımda şunu ifade etmiştim; Silivri, spor, sağlık, sanat, kültür anlamında İstanbul’un dışında kalmasının da etkisi ile birçok alanda eksik bir ilçe. Çocuklarımız, gençlerimiz ve onların Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak yegâne unsur olduğundan hareketle, bütün yatırımlarımızı çocuklara, gençlere, yani insana yapacağımızı söylemiştim. Biz yollar, kültür merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları yapabiliriz, ama bunu anlamlandıracak, bunları bir sonraki nesillere aktaracak ve o salonların içine ruh katacak, o salonları dört duvardan çıkarıp anlamlı kılacak unsurun insanlar olduğunu ifade etmiştim. Silivri, İstanbul’da kültür merkezi olmayan, yüzme havuzu olmayan tek ilçe ve bu Silivri’ye yakışmıyor dedim. Ben seçim çalışmalarım boyunca ne zaman gençlerle ve hanımefendilerle karşılaşsam, ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sorduğumda ilk söylenen yüzme havuzu olmuştu. Gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri adına kapalı ve yarı olimpik bir yüzme havuzunun sözünü o gün vermiştik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023’e doğru 23 dev proje ile yola çıkmıştık. Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, elhamdülillah hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. İşte onlardan birisi de bugün temelini atacağımız yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz. Burada 5 kulvarlı yarı olimpik bir yüzme havuzu, engelli ve çocuklar için çırpınma havuzu, 150 m2’den oluşan 2 tane çok amaçlı spor alanı, 50 araç kapasiteli otopark alanı ve hanımefendilerin çocuklarını beklerken güzel vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Bizim bu yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri’ye yapılan hizmetlerin siyasallaştırılmaması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Biz ne söz verdiysek o sözün arkasında durarak hizmet yapmaya, yatırım yapmaya, çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şuan temelini atacağımız kapalı yüzme havuzu, Silivri’ye yapacağımız ne ilk ne de son yatırım olacak. Hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Koşar adımlarla mücadeleye devam edeceğiz. Yeter ki el ele tutuşalım, gönül gönüle verelim. Hizmeti siyasallaştırmadan, çocuklarımıza, gençlerimize, el ele tutuşup hizmet edelim.” ifadelerini kullandı.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuşmasında projeye katkıda bulunanlara teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Bu yatırımları yaparken emeği geçenler var. Onlara da hassaten teşekkür etmek istiyorum. Cumhur İttifakının paydaşı olan AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Sayın Mutlu Bozoğlu’na, Sayın Kaymakamımız Ali Partal beyefendiye, bu projeyi hayata geçirmemizde büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz, müteahhit firmadan en kısa sürede tamamlanmasını isteyerek, yeni yıla yetiştirme sözü aldı.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında gerçekleştirilen temel atma töreninde, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından beton dökme butonuna basılarak temel atma işlemi gerçekleştirildi. Program, proje alanının gezilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ YÜZME HAVUZU PROJESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE;

İnşaat Alanı: 2400 m2

Proje Alanı: 1200 m2

Proje içerisinde; 1 adet 5 Kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 1 adet Çocuk ve Engelliler için Çırpınma Havuzu, 2 adet 150’şer metrekarelik Çok Amaçlı Salon, Park alanı ve 50 araç kapasiteli otopark.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 07:45