Silivri Belediyesinde “Tek Durak Hizmet Noktası” uygulaması başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim Müdürlüğünün üst yazısı ile pilot bölge olarak belirlenen Silivri Belediyesinde hayata geçen uygulama sayesinde, vatandaşların inşaat izni kapsamındaki işlemleri çok daha kolay hale geliyor. Tek Durak Hizmet Noktası; inşaat izni işlemleri için belediye binasına gitme zorunluluğu ortaya çıkan vatandaşların hizmet almak için başvurması gereken tek irtibat noktası haline geldi.

Bu noktada vatandaşların imar durumu bilgisi ve dilekçesi alınırken, iskân ve ruhsat işlemleriyle ilgili de bilgiler veriliyor. Bununla birlikte zemin etüt raporlarının ve plan notlarına göre yapıların mevzuata uygun olup olmadığına dair inceleme ve değerlendirme de yine bu hizmet noktasından gerçekleştiriliyor. Böylece vatandaşların inşaat izni işlemleri için farklı birimlere bizzat gitmesine gerek kalmıyor. Yüz yüze yapılan başvurular, teslim alınan irtibat görevlileri tarafından hızlı bir şekilde takip edilip sonuçlandırılabiliyor. Sonuçlar e-posta, sms, vb. gibi uygun yöntemlerle başvuru sahibine en kısa sürede ulaştırılıyor. Hayata geçen uygulama sayesinde hem İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünün iş yoğunluğunun azaltılması hem de vatandaşların inşaat izni işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.